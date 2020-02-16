Художника-акциониста Павленского и его подругу арестовали в Париже. Распространение интимного видео с политиком сочли преступлением

Француженка и художник из Петербурга Петр Павленский арестованы в Париже по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении без согласия лица изображений сексуального характера.

Об этом 16 февраля сообщает BFM TV. Под стражу заключена 29-летняя уроженка города Мец, ее имя издание не раскрывает. Уточняется, что с Павленским она состоит в отношениях с января прошлого года. Именно ей были присланы видео с уже бывшим кандидатом в мэры Парижа Бенжамином Гриво.

После их публикации политику пришлось снять свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Накануне сообщалось, что Павленского задержали по подозрению в участии в драке, якобы он находился в розыске с начала января 2020 года.



