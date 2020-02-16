Во время пожара под Петербургом умерла женщина и ее четырехлетний сын

Пожар, предположительно возникший из-за неисправной проводки, убил 33-летнюю женщину и ее сына дошкольного возраста. Супруг женщины выжил.

Как сообщает 47News 16 февраля, смертельный пожар произошел в СНТ «Химик» жилмассива Сережино. Дом загорелся еще 14 февраля, около 11 часов вечера. Останки двух человек нашли на следующий день. Погибла 33-летняя женщина и ее 4-летний сын. 35-летний гражданский муж погибшей остался жив, но получил серьезные ожоги. По словам мужчины, в момент возгорания он был на втором этаже.



