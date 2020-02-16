Фильм Дудя о ВИЧ-эпидемии заинтересовал Счетную палату. За пять дней его посмотрели более 11 миллионов человек

Счетная палата оценит меры качественной медпомощи ВИЧ-инфицированным. Глава ведомства Алексей Кудрин обратил внимание на эпидемию после фильма Юрия Дудя.

«В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года», – написал 16 февраля Кудрин в Twitter, уточнив, что Дудь снял «нужый фильм».

Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране – гораздо более реальная угроза https://t.co/5UkqKEnZV3 @yurydud — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 16, 2020

Опубликованную на Youtube ленту о вирусе иммунодефицита человека показывали в Госдуме, депутат Федот Тумусов пригласил Дудя на круглый стол. За пять дней аудитория фильма составила почти 12 миллионов зрителей. По приведенной автором ленты статистике, в России каждый день от болезни умирают сто человек, общее количество инфицированных превышает миллион.



