Насильник искал любви в парадной на Партизана Германа. Он поймал девушку, но не смог

Молодая петербурженка стала жертвой нападения в парадной собственного дома в Красносельском районе Петербурга. Бритый шатен был настроен решительно, но не смог ни изнасиловать, ни ограбить.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, преступник приметил женщину 29 лет во дворах на улице Партизана Германа накануне около двух часов ночи, зашёл за ней в парадную и также свернул к лестнице. Второй этаж показался подходящим: он набросился на жертву, предсказуемо встретил сопротивление.

Несколько укусов его не остановили, но на либидо повлияли негативно. В расстройстве он ударил несостоявшуюся партнёршу по лицу, сорвал сумку, но, сбегая, бросил. Девушка оделась, поднялась в квартиру и набрала номер полиции. Обидчика она описала как гладко выбритого шатена не старше сорока лет. Несмотря на то, что довести до конца задуманное мужчина не смог, его ищут как подозреваемого по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.



