Петербуржцы вернулись домой из Камбоджи, где им грозил коронавирус

Трое жителей Петербурга вылетели из камбоджийской столицы Пномпень и приземлились на родине 16 февраля. Их эвакуировали с круизного лайнера MS Westerdam.

Об этом в Facebook сообщили представители российского посольства в Камбодже. «Сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи», – добавили дипломаты.

Судно MS Westerdam отправилось из Гонконга 1 февраля, но позже из-за угрозы распространения смертельного вируса ему было отказано в заходе в порты Тайваня, Таиланда, Японии, Филиппин и Гуама. Принять их согласились в Сиануквиле, на побережье Камбоджи.



