Ночью в Сестрорецке обеднел менеджер. Вор получил почти миллион, но кое-что забыл

Кражу из частного дома расследует полиция Курортного района Петербурга. Преступление выдал оставленный инвентарь, который заметили поздно.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, неладное у дома на 26-й дорожке в садоводстве «Разлив» накануне ночью заметила соседка. Подозрительной показалась приставленная к окну лестница, женщина набрала «112», и, как оказалось, не зря. Правда, преступник уже успел покинуть гостеприимный дом 34-летнего менеджера.

Предполагается, что гостил он в промежутке с восьми вечера и до полуночи 14 февраля. На память прихватил 400 тысяч и коллекцию ювелирного: пару колец и серьги с бриллиантами, золотой браслет, несколько цепочек и швейцарские часы фирм TAG Heuer и Raymond Weil. Общий ущерб потянул на 900 тысяч рублей. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что возбуждено дело о краже в крупном размере.



