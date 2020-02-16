«Газпром» оставил свое руководство без бонусов, и оно обеднело вдвое

Доходы членов правления компании «Газпром» в 2019 году оказались почти вдвое ниже, чем в предыдущий отчетный период. Их лишили премий на миллиард.

Об этом сообщают «Ведомости» 16 февраля. Доходы топ-менеджмента снизились с 2,55 млрд руб. до 1,33 млрд, т. е. почти вдвое. В правление газового холдинга входят 14 человек, включая его председателя Алексея Миллера. Уменьшение зарплаты произошло в основном из-за неначисленных годовых бонусов. Максимальные премии члены правления получили во II квартале 2019 года, но сумма не превысила 240 млн руб. Годом ранее им заплатили почти в 5 раз больше – 1,12 млрд руб.

Близкий к правлению собеседник издания отметил, что свое руководство все же получит, но позже.



