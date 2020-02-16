Видео: Как пьяный иностранец суетился после того, как выкинул петербурженку в реку

Камеры засняли, как уроженец Узбекистана метался между набережной и проезжей частью в надежде как-то помочь женщине, которую он столкнул в Фонтанку.

63-летний дворник, судя по кадрам, которые 16 февраля оказались в распоряжении «Фонтанки», как только перекинул даму через ограду, задумался о том, как ее из воды вытащить. Сперва он предпринял попытку перелезть туда же, но, пошатываясь, передумал и двинулся за подмогой. Некоторое время он и другие участники спасательной операции держали что-то в руках вглядывались в темную воду. В итоге он все же перелез через забор.

Как сообщалось ранее, иностранец не выжил. Женщину удалось спасти до прибытия профессиональных спасателей.



