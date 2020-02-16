На Будапештской «постельный» пожар выгнал на улицу 70 человек. Из горящей квартиры вынесли мужчину

Квартирный пожар тушили во Фрунзенском районе Петербурга днём 16 февраля. Огонь разгорелся на небольшой площади, но без пострадавших не обошлось.

О пожаре на Будапештской, 4, незадолго до двух часов дня «Фонтанке» сообщили читатели, которые наблюдали за работой спасателей с улицы. «Горит в квартире на втором этаже. Нас эвакуировали и спасали по всем правилам», – написали они.

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, всего из девятиэтажки вывели 70 человек. На втором этаже загорелись постельные принадлежности, огонь перекинулся на обстановку, обгорели 7 квадратных метров. В квартире находился мужчина, с отравлением смесью дымов его госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

К двум часам дня пожар ликвидирован. Вернуться в квартиры эвакуированным разрешат после того, как электрики и газовики проверят оборудование.



