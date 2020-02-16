Полиция показала, как спасла юношу из канала Грибоедова. Он не устоял перед Спасом на Крови

Видео спасательной операции, развернувшейся в центре Петербурга утром 16 февраля, публикует полицейский главк. Юноша решился устроить заплыв в пуховике и ботинках, ему на помощь ринулся лейтенант.

Как сообщили в ведомстве, в роли спасателя выступил 29-летний сотрудник патрульно-постового полка, лейтенант полиции Дмитрий Зайцев. Именно к нему и его коллегам бросились очевидцы, на глазах у которых в воде оказался молодой человек.

«Дмитрий Зайцев незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лёд канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего», – рассказали в главке.





Канал практически не замёрз, непрочный лёд сковал воду только у набережной. Лейтенант смог затащить на него утопающего, на берег обоих подняли коллеги. Дежурившие неподалёку медики оказали первую помощь, 22-летнего молодого человека с переохлаждением передали скорой.

«Его жизни и здоровью теперь уже ничего не угрожает», – добавили в ведомстве. Судя по видео, юноша нырнул в воду сам, перемахнув через ограждение Ново-Конюшенного моста.