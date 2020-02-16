Грузчик вынес из «Пятёрочки» в Купчино больше полумиллиона и рванул в путешествие. Беглеца нагнали в Москве

Истосковавшийся по родине сотрудник магазина во Фрунзенском районе Петербурга решил организовать себе внеплановый отпуск за счёт работодателя. Навестить родных помешала полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, о существенной потере старший продавец «Пятёрочки» сообщила дежурному экстренной службы накануне в половине третьего ночи. В магазине на проспекте Славы, 15, недосчитались 631 тысячи рублей и грузчика – 22-летнего Шахзода из Узбекистана. Камеры наблюдения показали его у открытого сейфа, из которого сотрудник выгребал всё до копейки.

Информационная база данных подсказала, что искать беглеца нужно не только в Петербурге: он успел купить билеты на самолёт в Ташкент с пересадкой в Москве. Северную столицу Шахзод смог покинуть благополучно, но попасть на родину ему не удалось. Меньше чем через десять часов после побега он был задержан во время регистрации на рейс в Домодедово. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, отвечать за несостоявшийся отпуск молодой человек будет по уголовному делу о грабеже.



