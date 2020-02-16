700 граждан России застряли на острове Занзибар. Вылетевший за ними «Боинг-747» отказался лететь после сложной посадки

Клиенты туроператора «Библио-глобус» и авиакомпании «Россия» подали сигнал SOS с африканского острова Занзибар. Самолету, которого ждали семьсот человек для возвращения домой, требуется замена после нештатной посадки.

О проблемах с вылетом во Внуково читатели «Фонтанки» сообщили днем 16 февраля. «Наш рейс FV5888 с вылетом в 9:30 из Занзибара в Москву не состоялся. Самолет не допустили к полету из-за поломки. Сейчас нас держат в аэропорту, 700 человек», – написал Дмитрий Рудзинский.





По словам читателя, об отмене рейса сообщил по громкой связи русскоговорящий диктор.

«Нам выдали багаж и вывели на улицу, так как аэропорт переполнен. Говорят, что нужно ждать другой самолет, а это минимум 10 часов из Москвы, – уточнил он. – Кто-то сидит в кафе, остальные – на дороге. Прошло более четырех часов, но горячее питание нам не предоставили. Сидим в информационном вакууме».

По данным Flightaradr24, чартерный рейс FV5888 обслуживает авиакомпания «Россия». Накануне из Москвы на Занзибар вылетел «Боинг-747» с регистрационным номером EI-XLH. Сегодня утром самолет не смог приземлиться в островном аэропорту с первого раза. На второй круг он ушел, пролетая над взлетно-посадочной полосой на высоте всего 160 метров. Этот «Боинг» должен был забрать пассажиров и вылететь через полтора часа после нештатного приземления.

Борт с номером EI-XLH эксплуатируется более 20 лет. В феврале 2019 года он столкнулся в аэропорту «Внуково» с другим «Боингом», компании «Азур эйр», и повредил стабилизатор. В месяц он совершает более 20 перелетов.

"Фонтанка" направила запросы пресс-службам туроператора и перевозчика.