В центре Петербурга горожане наблюдали за битвой хищников. Победил тот, у кого есть лапы

Кошка умертвила змею во дворе дома неподалеку от станции метро «Владимирская». Появление в феврале на улицах Петербурга пресмыкающихся пользователи соцсетей обьясняют побегом.

Кошачьи когти, сообщается 16 февраля в соцсетях, настигли небольших размеров змею накануне. Наблюдавшие за непродолжительной битвой сообщили, что вызвали МЧС, но те на чаяния граждан отреагировали логикой – если змея уже убита, зачем вам помощь спасателей?

По словам комментаторов, убитый змей – это уж. В северной природе эта их разновидность не встречается, тем более зимой. Вероятней всего, он сбежал из квартиры любителя экзотических животных.



