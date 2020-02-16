«Газпром» ответил министру энергетики США на замечание о «Северном потоке – 2» народной мудростью

Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал слова министра энергетики США Дэна Бруйетта. Последний уверен, что компания не сможет самостоятельно достроить «Северный поток – 2».

Слова Куприянова 16 февраля цитирует РБК. «Никогда не говори никогда», – был краток начальник пресс-службы «Газпрома».

Бруйетт накануне утверждал, что российская компания не сможет сама достроить газопровод, так как у нее нет для этого необходимого оборудования. Американские санкции в отношении подрядчиков «Газпрома» вступили в силу в конце 2019 года. Швейцарская компания, которая занималась глубоководной укладкой труб, остановила работы.



