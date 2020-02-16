У Спаса на Крови под лёд ушел юноша. Утонуть ему не дала полиция

Молодой мужчина рискнул проверить на прочность лёд канала в центре Петербурга 16 февраля. Как сообщили в городском МЧС, его успели спасти.

По данным ведомства, прогуляться по замерзшему каналу Грибоедова у дома № 3 немногим позже одиннадцати утра решился 22-летний молодой человек. Лёд не выдержал, но, на счастье экстремала, его вовремя заметил инспектор туристической полиции. Спасенного отогревают врачи. После зимнего купания у него диагностировано переохлаждение.

Выход на лёд водоёмов в Петербурге запрещён до середины весны. За нарушение предусмотрен штраф, но замёрзшие реки и каналы продолжают манить рыбаков и просто охотников за острыми ощущениями. Некоторые оказываются в воде не по своей воле.



