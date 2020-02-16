Водитель «Ауди» сыграл в домино на Сикейроса и с тяжёлыми травмами уехал в больницу

Пустая дорога не помешала водителю устроить аварию в Выборгском районе Петербурга. Он так разбил свою «Ауди», что ремонта ждут ещё пять машин.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в начале второго часа ночи 16 февраля с управлением не справился 39-летний водитель «Ауди». У дома № 7 по улице Сикейроса он взял на таран припаркованные автомобили и собрал пять машин.

Сильнее всего досталось его «Ауди» и самому автомобилисту. В тяжёлом состоянии его забрали в больницу. По словам очевидцев, водитель был пьян.



