В Петербурге задержан православный патриот Душенов. В его квартире порезали двоих

Корреспондент православно-патриотических изданий Иван Душенов задержан в центре Петербурга после поножовщины в собственной квартире. По версии следствия, он отправил в больницу своих гостей.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, полицию и медиков в квартиру на Старорусскую, 5/3, вызвали 14-го числа, за полчаса до полуночи. Гостей вечером пятницы собрал 23-летний Иван Душенов, алкоголь выставили на троих, встреча не задалась, и хозяин схватился за нож.

В больницу с проникающей резаной раной груди слева в удовлетворительном состоянии доставлен его ровесник. Серьёзнее ранен молодой человек 26 лет: у него порезано бедро и ягодичная область. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжёлое. Душенова из квартиры увезли в отдел полиции и задержали на двое суток. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Иван Душенов позиционирует себя как православный монархист-черносотенец, поддерживающий действующую власть и президента. Режиссер интернет-портала «Русская народная линия», снимает православно-патриотические фильмы, пишет для изданий «Православный Санкт-Петербург», агентства аналитической информации «Русь Православная». Последнее возглавляет его отец, Константин.

Душенова-старшего в 2010 году приговорили к трем годам в колонии-поселении за экстремизм. Он освобождён условно-досрочно. Тогда же под уголовное дело попал 14-летний Иван, на тот момент активный участник «Русских маршей».



