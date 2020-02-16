В Петербурге Центр «Э» инструктирует оппозиционеров по составлению протестных плакатов

Участников акции против переписывания Конституции задерживали за однообразное содержание плакатов. Наиболее упоминаемые слова «Путин» и «пенсия» позволили полиции квалифицировать серию пикетов как митинг.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, доставленным в отделы участникам акций у ТРК «Галерея» и на Малой Садовой улице сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД Петербурга объяснили задержание единым замыслом, который полицейские без труда разглядели в плакатах. Оказалось, что серия одиночных мероприятий (пикетов) может легко быть трансформирована в массовое публичное мероприятие (митинг) с серьезными для участников последствиями. Эту «антинародную» хитрость вписали в постановление пленума Верховного суда от июня 2018 года пунктом № 31. По стечению обстоятельств, это номер статьи Конституции, позволяющей гражданам России собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Трансформацией пикетов в митинг полицейские и воспользовались, задержав каждого третьего участника вчерашних акций в Петербурге – 15 из 43. На них составили традиционные для массовых мероприятий протоколы по статье 20.2 КоАП.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский уточнил, что под утро всех задержанных из 78-го отдела выпустили, туда доставляли шесть человек. Остальные девять ждали разрешения ситуации в 1 оп, некоторые уезжали от полиции на скорой.



