Коронавируса не обнаружено: беглянка из Боткина получила чистые анализы перед судом с Роспотребнадзором

Петербурженка Алла Ильина сама пошла к врачам и платно сдала анализы перед судом с Роспотребнадзором, который пытается вернуть её в изолированный бокс больницы Боткина.

Результатами с «Фонтанкой» Ильина поделилась 16 февраля. Судя по распечатке ФГБУ ДКНЦИБ ФМБА России, анализ на коронавирус у Ильиной отрицательный. Так же, как и на грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус и другие. Девушка чувствует себя здоровой.

Анализы, сданные ранее, также ничего не показывали. 14-дневный карантинный период закончился 13 февраля, так как она улетела из Китая еще 30 января.





«Анализы стоили 5600 рублей. Готова сдавать их за свои деньги хоть несколько раз. Но не быть при этом в изоляции. Сколько нужно анализов, чтобы доказать свою здоровость?» – удивляется Ильина.

17 февраля Петрогорадский районный суд рассмотрит иск о принудительном помещении Ильиной под медицинское наблюдение в карантине Боткинской больницы. Сама Алла госпитализироваться не хочет.

32-летняя домохозяйка замкнула замок и выбралась на свободу из инфекционной больницы 7 февраля. После этого Алла стала карантинным героем, про которого слагают песни. По мнению юристов, принудительное лечение — это незаконное лишение свободы.