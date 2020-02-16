В центре Петербурга машина скорой помощи сбила пешехода. Он шел на красный

Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии на Загородном проспекте в Петербурге. Автомобиль экстренных служб ехал на вызов.

Как сообщает 16 февраля региональное управление ГИБДД, «Форд» сбил пешехода возле дома 32 по Загородному проспекту, это произошло около десяти часов вечера накануне. Молодой человек, на вид 25 – 30 лет, госпитализирован в тяжелом состоянии, «Фордом» управлял водитель 38 лет.

Момент, когда пешеход оказался на капоте, попал на видео. Он переходил дорогу на красный, увидел машину того, кто заснял столкновение, поторопился не попасть под нее и угодил под скорую.



