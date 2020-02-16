Козырев: Создатель рингтона с музыкой из «Бригады» разбился о скалы в Австралии

Композитор Андрей Иванов погиб на австралийском пляже в Сиднее. Благодаря ему саундтрек к «Бригаде» в 2000-х звучал из каждого второго телефона.

О смерти своего друга в Facebook 16 февраля написал продюсер Михаил Козырев. Иванов погиб накануне, когда течением его унесло в сторону, а затем выбросило на скалы. Супруга композитора осталась жива, все произошло на пляже Бонди-Бич в Сиднее.

Иванов входил в состав ремикс-группы Triplex и был создателем трека на главную тему сериала «Бригада». Мелодия стала чрезмерно популярной как рингтон, на нее также был снят видеоклип, смонтированный из кадров фильма.



