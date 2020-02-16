Русскую Сару Коннор могли бы расстрелять за побег из карантина. Китай объяснил, как следует наказывать за ветреное отношение к COVID-19

Побег из коронавирусного карантина и еще двадцать поступков сочтены преступлениями, за которые накажут смертной казнью или тюрьмой. Китайский суд объяснил, почему охота за петербурженкой Аллой Ильиной – детский лепет по сравнению с тем, чего она заслужила.

Список из 21 преступления огласил Второй пекинский народный суд средней ступени. В число «смертных грехов» попали нарушение карантинного режима, посещение общественных мест и транспорта, отказ от лечения, плевок во врача с целью заражения.

Высшая мера наказания предусмотрена не только для носителей патогена, но и для лиц с подозрением на коронавирус и чиновников, уточняет 16 февраля Newsru.com. Казенные пули припасены для госслужащих, желающих использовать вспышку коронавируса для личного обогащения.

За сутки в мире от коронавирусной пневмонии умерли еще 142 человека, сообщает South China Morning Post, общее количество жертв составляет 1669. Всего больных в мире – более 69 тысяч.

В Петербурге карантинные меры для вернувшихся из Китая закончились побегом четырех человек. На местную жительницу Аллу Ильину, получившую прозвище Сара Коннор по героине фильма «Терминатор», устроили охоту Роспотребнадзор и полиция. Максимально возможное наказание для Ильиной – символический штраф и принудительный карантин в течение двух суток. Суд рассмотрит ее дело завтра, 17 февраля.



