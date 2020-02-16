В Антарктиде +20. На Южном полюсе подтвержден температурный рекорд

Впервые за всю историю наблюдений температура воздуха на Южном полюсе превысила 20 градусов по Цельсию. Загорать можно было на острове Симор.

Рекорд, сообщают СМИ, был зафиксирован еще 9 февраля, однако синоптикам было нужно время для его подтверждения, к 16 февраля цифра в 20,75 градуса официально задокументирована. Теплее в Антарктиде за то время, когда человек начал замерять там температуру, никогда не было. Предыдущий рекорд в 19,8 градуса был зафиксирован на полюсе в 1982 году.

За зиму, которая в Петербурге так и не наступила, температурные рекорды были побиты несколько раз. Очередной может состоятся в понедельник – и днем и ночью в Северной столице +5.



