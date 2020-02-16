В московском храме двое помощников настоятеля ранены прихожанином с ножом

Человек в наушниках и медицинских перчатках пришел с ножом в храм Святителя Николая в Москве 16 февраля. Он успел ранить двоих.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержан 26-летний житель Липецкой области, который напал на служащих храма на Бакунинской улице. Ранены оказались двое помощников настоятеля, их с порезами увезли в травмпункт.

СМИ уточняют, что к алтарю задержанный направлялся в капюшоне, наушниках и медицинской маске. На лице были очки, а на руках медицинские перчатки.



