На круизном лайнере у японских берегов коронавирус «подцепили» еще 70 человек. США И Канада забирают своих

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess превысило 350 человек, диагноз за сутки подтвердился у 70 пассажиров. Россиян среди них нет.

Об этом 16 февраля сообщает NHK со ссылкой на департамент здравоохранения Японии. На лайнере сейчас 355 зараженных пассажиров. Российское посольство сообщило, что россиян среди вновь заболевших нет.

Правительство США и Канады ведут переговоры с японской стороной, пытаясь согласовать план эвакуации своих граждан. Чартерные рейсы пассажиры ждут уже сегодня, 16 февраля. Спецборт может прилететь и за жителями Гонконга. В общей сложности по домам могут разъехаться 400 человек.



