Кокорина сфотографировали в форме ФК «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин попал в объективы фотокамер в форме футбольного клуба «Сочи». На этот раз это произошло на сборах в Турции.

Совместную фотографию с Кокориным, а также форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, в Instagram опубликовала гимнастка Лина Анисимова.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2». Однако в итоге Кокорин все-таки договорился с "Сочи" и отправился в расположение этой команды. Однако "Зенит" до сих пор не подтвердил переход.



