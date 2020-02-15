Коронавирус добавил популярности AliExpress в России. Приложение качают почти вдвое чаще

Россияне готовы на себе проверить, можно ли заказать посылку из Китая и получить новый вирус почтой. Интерес к товарам из Поднебесной уверенно идёт вверх.

Об этом 15 февраля сообщает издание «Код Дурова» со ссылкой на результаты исследования Morgan Stanley. По последним данным, несмотря на смертельный вирус, самым популярным онлайн-ритейлером в России является AliExpress. Его отечественная аудитория составляет 18,3 млн и продолжает расти.

В январе количество скачиваний мобильного приложения AliExpress российскими пользователями выросло на 40%. Второе место занимает Ozon, тройку лидеров замыкает отечественный маркетплейс Wildberries.

Стремительный рост скачиваний партнер Data Insight Федор Вирин связывает с коронавирусом. По его словам, скачок популярности может объясняться тем, что из-за COVID-19 задерживаются посылки – через приложение отслеживать их удобнее.





«Или, например, большое число публикаций о вирусе привело к росту упоминаний AliExpress, что приводит к росту скачиваний», – говорит Вирин.

Запретить посылки из Китая уже предложил петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов. В Минпромторге его опасения сочли безосновательными и сослались на вердикт Роспотребнадзора: «бонус» в виде смертельного вируса к посылке не прилагается.