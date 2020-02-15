В центре Калининграда застрелены мужчина и его беременная жена. Еще один ребенок выжил

Внезапная стрельба на рынке в центре Калининграда вечером 15 февраля закончилась смертью двоих человек. Стрелок убил семейную пару, а затем попытался расправиться с собой.

Как сообщает ТАСС, убита оказалась семейная пара, женщина была беременна. Также ранен их тринадцатилетний сын. Стрелок, по предварительной информации, использовал в качестве оружия охотничий карабин. По версии следствия, это произошло около 19 часов на улице Профессора Баранова. После стрельбы мужчина попытался покончить с собой, но ему удалось только пораниться. Он и выживший ребенок в больнице.



