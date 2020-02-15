Парк 300-летия приглашает петербуржцев на вечернюю прогулку. Теперь там нестрашно и ещё не сдувает

За полтора часа до закрытия в парке в Приморском районе Петербурга восстановили уличное освещение. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Ленсвета.

Фонари в субботу, 15 февраля, включили в 21:20, оставив редким отдыхающим возможность догулять оставшееся до закрытие время при свете. Парк 300-летия по графику работает до одиннадцати часов вечера.

Как уточнили в Ленсвете, освещение пропало из-за технического сбоя в подаче напряжения. Бродить в потёмках пришлось примерно с 19:30. За это время ветер окреп до 5-10 м/с, но завтра, предупреждают синоптики, гуляющих будет сдувать циклон.



