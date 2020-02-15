Цукерберг: Со времен вмешательства России в выборы Facebook научился бороться с фейковыми аккаунтами

Компания Facebook отслеживает вероятных ботов на стадии регистрации в соцсети. Это помогает бороться со вмешательством в выборы и рассылками спама.

Об этом основатель сервиса Марк Цукерберг рассказал 15 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, служба безопасности соцсети ежедневно удаляет около миллиона фейковых аккаунтов. Для этого они разработали специальный код, который анализирует скорость регистрации на Facebook новых пользователей. Если будущий владелец профиля ведет себя не как человек, начать пользоваться сервисом ему не дают.

Цукерберг признал, что еще в 2016 году никаких подобных систем отслеживания не было и соцсеть на появление фейковых аккаунтов и публикации ложной информации реагировала «крайне медленно». Он также отметил, что в 2016 году Facebook все же удалось наладить сотрудничество со спецслужбами по борьбе с вмешательством в выборы.



