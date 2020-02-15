Британия отреагировала на слова Путина о «маме» и «папе» призывом к международному сообществу. Сенатор Пушков не понял пафоса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал реакцию Великобритании на консервативную позицию президента России в вопросах семьи и брака. Те рассказали о гордости.

Своими мыслями сенатор поделился в Twitter 15 февраля. «Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола – их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», – пишет сенатор.

МИД Британии счёл нужным сделать заявление в ответ на слова Путина о приверженности традиционным терминам «мама и папа». Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола – их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 15, 2020

МИД Британии накануне ответил на слова Владимира Путина, пообещавшего сохранить в России понятия «мама» и «папа», заявлением о гордости за легализацию однополых браков.





«Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», – цитируют представителя МИД РИА Новости. – «Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность».

О приверженности к традиционному укладу семьи Путин высказался 13 февраля. По его словам, пока он является президентом, официально будет оформлен исключительно «союз между мужчиной и женщиной», а вместо родителя №1 и №2 останутся «папа» и «мама».