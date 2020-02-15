Возле ночного клуба под Выборгом буйный горожанин ударил ногой по голове сотрудника Скорой помощи

Комитет здравоохранения Ленобласти намерен добиваться возбуждения уголовного дела после нападения на сотрудника городской больницы Выборга. К ночному клубу медиков позвали полицейские и тут же уехали.

О травме головы фельдшера скорой помощи 15 февраля сообщает издание 47News. По данным журналистов, нападение произошло около семи утра возле клуба «Луна» на Московском проспекте в Выборге. Женщина оказывала помощь одному из участников драки – о происходящем сперва уведомили полицию, те позвали на место происшествия медиков и после их прибытия уехали. «Вызов поступил от полиции, которая по приезду скорой помощи уехала, оставив фельдшера с двумя буйными и изрядно выпившими нелюдями», – рассказал изданию один из коллег пострадавших.

Пока фельдшер отвлеклась на потерпевшего, тот, кто ударами уронил на землю пациента, решил расправится и с медиком. Ногой он ударил женщину по голове. Она обратилась за помощью, но он госпитализации отказалась, так как ей надо заботиться о ребенке.

В руководстве выборгской больницы 47News подтвердили случившееся, а комздрав отметил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела, так как «это просто не по-человечески».



