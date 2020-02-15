Петра Павленского задержали в Париже. Он знал о розыске

Художник-акционист Петр Павленский был задержан в Париже. Об этом 15 февраля пишет портал BFMTV. Накануне российский политэмигрант с помощью публикации материалов сексуального содержания добился снятия кандидатуры Бенджамена Гриво с выборов мэра Парижа.

О задержании Павленского издание пишет со ссылкой на собственные близкие к расследованию источники. Якобы акционист находится в розыске со 2 января по подозрению в причинении вреда в составе преступной группировки.

Накануне художник опубликовал секс-компромат на Гриво, после чего французский политик, кандидат от партии Эмманюэля Макрона «Вперед, Франция!», снял свою кандидатуру с выборов.

Утром 15 февраля Павленский сообщил в Facebook, что приносит извинение за закрытие сайта, на котором был опубликован компромат на Гриво. «Порноресурс просуществовал менее 3 дней, и был заблокирован властями Франции. А ведь в этом новом СМИ французский народ действительно нуждался. Как пример: на видео, которое я присоединил к этому посту вы можете увидеть с какой скоростью на утро третьего дня росло количество просмотров одной из статей порноресурса», – написал активист.

О том, что его фамилия числится во французских базах розыска Павленский упоминал в феврале 2020 года. Подробности не прозвучали, но он подчеркивал, что с публикацией видео это не связано.



