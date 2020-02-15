На горнолыжном курорте в Грузии спасатели ищут россиянку

Туристка из России погребена под слоем снега на грузинском курорте Гудаури. Трех ее друзей спасатели нашли сразу.

Об этом 15 февраля сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение Компании развития горных курортов. По данным этой организации, туристы находились в запрещенной для катания зоне на прилегающей к селу Садзеле территории на горнолыжном курорте Гудаури. У них не было специального оборудования для прохождения заснеженных горных участков, предварительно, туристы из России сами спровоцировали сход лавины. Троих спасатели нашли сразу, еще одну девушку ищут под снежными завалами.



