Беглов приехал к промзонам на юг Петербурга, пообещал свет и театр

Губернатор Петербурга провел первую половину дня субботы 15 февраля в Кировском районе. Там он обещал сделать парк Александрино менее диким и второе помещение «Бродячей собачке».

О грядущих обновках для района сообщает пресс-служба Смольного. Александр Беглов поговорил с сотрудниками театра на проспекте Стачек. Те посетовали, что к тридцатилетнему юбилею хотели бы обустроится в новых помещениях, в существующих им уже тесно. Градоначальник обещал такую возможность изыскать, присматриваться театралы из «Бродячей собачки» могут начинать к 74 дому на том же проспекте.

Побывал Беглов из в парке Александрино, там он обещал полную реконструкцию. 110 гектаров лесного массива, признал губернатор, находятся в запущенном состоянии. Город, утверждает градоначальник, уже выделил средства на проект реконструкции, но безопасностью велена заняться уже сейчас – речь о фонарях, камерах наблюдения и водоотведении. Там же должны появиться детские площадки, места для игр в шахматы и домино, зоны с бесплатным доступом к интернету, велодорожки и туалеты. Все – в следующем году.



