Локальный блэкаут испортил вечер отдыхающим в Парке 300-летия Петербурга

Парк в Приморском районе Петербурга остался без электричества поздним вечером 15 февраля. Желающим прогуляться в ближайшее время потребуется смелость.

Освещение в парке в субботу пропало около половины восьмого вечера. В аварийной службе заверили, что погасли не все фонари, однако отдыхающие источников света не нашли. Парк зимой закрывается за час до полуночи, но продолжить прогулку рискнули не все.

Проверять приборы выехали специалисты «Ленсвета». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, на пункты питания не поступает напряжение от трансформаторной подстанции. Сейчас на месте ждут бригаду «Ленэнерго». В компании в свою очередь отчитались, что их работники доехали, проверили и неполадок на своём оборудовании не выявили.



