Новая жертва карьера под Шапками попала на видео. Прокатиться там, где за день утонули трое, рискнул участковый

Тонкий лёд карьера в Тосненском районе Ленобласти продолжает ломаться под теми, кто проверяет его на прочность. В этот раз спасения дожидается квадроцикл, катавшиеся на нём целы.

Видео утопающего в пятом карьере у посёлка Шапки 15 февраля публикует 47news. По информации издания, на замёрзший водоём на мотовездеходе выехал 25-летний участковый ОМВД по Пушкинскому району Петербурга с пассажиром. Лёд не выдержал.

Помощь подоспела быстро: рядом с небезопасным карьером дежурили сотрудники администрации, которые просили рыбаков закидывать удочки в другом месте. Полицейский отправился к коллегам в отдел Тосненского района, его пассажир на берегу решает вопрос эвакуации квадроцикла.

Неделю назад в этом же карьере утонула двухлетняя девочка и супружеская пара на лыжах. После этого водоём частично огородили забором, а лыжников начали встречать разговорами о смерти. В Петербурге выход на лёд зпрещён до середины весны. Штраф в размере 5 тысяч любителей подлёдного клёва не пугает.



