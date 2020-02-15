Реготделение «партии танчиков» в Петербурге возглавил Андрей Стариков

Региональное отделение незарегистрированной «Партии Прямой Демократии» возглавил 23-летний программист, кандидат в муниципальные депутаты МО «Новоизмайловское» Андрей Стариков.

Как рассказал 15 февраля «Фонтанке» Стариков, его избрание состоялось на собрании сторонников еще 25 января. Процедура до официальной регистрации партии проходила в форме голосования. «Мы устроили общее собрание людей, которые, как и я, заинтересовались идеей прямой демократии, и на нем за меня проголосовали», – пояснил он.

В случае если Минюст зарегистрирует партию, избранные главы реготделений получат официальный статус. Однако члены отделений смогут инициировать процедуру переголосования, если такая возможность будет в уставе. «Его написание завершают юристы оргкомитета», – добавил политик.

Андрей Стариков, программист по профессии, родился и живет в Петербурге. В 2016 году окончил Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции, в настоящее время учится на 4-м курсе университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича. Стариков – кандидат в муниципальные депутаты МО «Новоизмайловское», который по вступившему в силу решению суда должен получить мандат. До участия в выборах он занимался разработкой приложений для мобильной операционной системы Android.





Главную идею «Партии Прямой Демократии» Стариков видит в предоставлении гражданам права участвовать в принятии решений по вопросам местного, федерального и, возможно, даже государственного значения.

Напомним, о создании нового политического проекта заявил директор по продукту популярной онлайн-игры World of Tanks от компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. В интервью «Фонтанке» он пояснял, что партия собирается заниматься технологической модернизацией политики в стране.

Подать документы о регистрации партии планируется после всероссийского съезда сторонников, который состоится 5 марта в Москве.