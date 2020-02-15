В финале St. Petersburg Ladies Trophy-2020 сразятся Казахстан и Нидерланды. На кону почти 150 тысяч долларов

На женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy-2020 в субботу, 15 февраля, завершился шестой игровой день. Определились обе финалистки.

В первом полуфинале Елена Рыбакина (Казахстан, №37) победила Марию Саккари (Греция, №21) 3:6, 7:5, 6:1.

– В первом сете я немного спешила, где-то играла чересчур активно, – прокомментировала свой успех Рыбакина. – Можно было сбавить темп, во втором и третьем сете я нашла свой ритм и удалось выиграть.





Во втором полуфинале Кики Бертенс (Нидерланды, №10) оказалась сильнее Екатерины Александровой (Россия, №35) 6:1, 4:6, 6:1.

Таким образом, за главный трофей соревнований сразятся Елена Рыбакина и Кики Бертенц. Финал пройдет 16 февраля на "Сибур Арене" не ранее 16:30. Победитель получит 146,5 тысяч долларов, финалист – 78,16 тысяч долларов.