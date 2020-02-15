Зеленский хочет провести выборы в Крыму. Российские депутаты не против, но просят признания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести общие выборы осенью 2020 года на всей территории страны, включая Крым и Донбасс.

Об этом глава государства заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК. «Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными. И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей», – уверен Зеленский.

Российские депутаты, опрошенные РИА Новости, считают заявления Зеленского невыполнимыми и призвали его «перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество». Однако выборы возможны в том случае, если он признает, что они будут организованы на территории другой страны.



