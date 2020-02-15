Биатлонист Логинов завоевал золото на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в итальянском Антхольце 15 февраля.

Результаты гонки доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Логинов прошёл дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды и ни разу не промахнулся. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (22 минуты и 54,6 секунды, один промах), на третьем месте расположился его соотечественник Мартен Фуркад (23 минуты и 7,6 секунды, без промахов).

Логинов своей победой прервал российский антирекорд. До этого российская команда по биатлону 27 гонок подряд на этапах Кубка мира оставалась без медалей.



