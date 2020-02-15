«Иди отсюда»: задержанные на Восстания оказались не нужны полицейским. Один поехал в больницу

Из 76-го отделения полиции 15 февраля отпустили крымско-татарского активиста Асана, задержанного двумя часами ранее на площади Восстания во время акции против изменения Конституции. Еще одного активиста отправили в больницу с головной болью, передает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Асан вернулся к месту проведения пикетов. «Сказали: «иди отсюда, а почему сюда привезли, не знаем, не мы задерживали», – поделился он впечатлениями после посещения отдела.

Активиста «Бессрочного протеста» Евгения Мусина, которого также доставили в 76-е отделение, оттуда увезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с сильной головной болью.





По данным «Правозащитного Яблока», задержанных, всего 16 человек, отвезли в 1-й, 76-й и 78-й отделы полиции. Правозащитнице Марии Малышевой, передают ее сторонники из отдела, якобы собираются вменить ст. 19.3 КоАП — неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции.

Серия одиночных пикетов против внесения поправок в Конституцию в Петербурге началась в три часа вечера на площади Восстания, участники акции продолжают стоять с плакатами в половине седьмого вечера. По версии активистов, задерживали тех, у кого на плакатах упоминался президент России Владимир Путин. При проверке документов у одной из пикетчиц сотрудник полиции, увидев дату рождения, поздравил даму с праздником.