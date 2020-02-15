«И мыши продолжают идти!». Жильцов девятиэтажки в Колпино одолевают бесстрашные грызуны

Засилье мышей переживают в панельной девятиэтажке Колпинского района Петербурга. Спасения безуспешно пытаются найти у жилищников, но надеяться, похоже, остётся разве что на Нильса.

О нашествии грызунов «Фонтанке» 15 февраля сообщила читательница Ирина. По её словам, первые следы мышиного присутствия в квартире дома №19 по улице Веры Слуцкой были замечены в середине января. Экскременты убрали, антресоли осмотрели, все щели заделали, выставили ловушки и написали заявку в Жилкомсервис №1 Колпинского района.

Ответ на него увидели через три дня – на своём пороге Ирина нашла крысиный яд. Он же был рассыпан по всем этажам. Мыши, по всей видимости, искали спасения в квартире, и ловушки не пустовали. По словам хозяйки, меньше чем за месяц она выловила 11 штук. Поначалу избавлялась от них сразу, но потом пришлось переступить через брезгливость и сперва фотографировать – реакция служб оказалась вялой.





«Сотрудница СЭС принесла приманку для мышей, а остальное, говорит, не в её компетенции. В ЖЭК для устранения дыр и ходов пообещали задействовать всех: и электриков, и кровельщиков. Но уже неделю мастер, который курирует нашу проблему, не отвечает на звонки», – сетует Ирина.

Вероятным рассадником грызунов сотрудники назвали технический этаж, который расположен как раз над её квартирой. При этом отметили, что, судя по результатам обхода соседей, мышам приглянулась только её квартира. Проверять техпомещение собираются после того, как получат согласование.

«А время идёт! И мыши продолжают идти! Они как были, так и остались, проблема не решается. В квартире живет двое детей», – пишет Ирина и добавляет: – Сегодня их опять слышно, даже днём. Они уже ничего не боятся... Они бегают по потолку и что-то грызут».

В надежде дозваться дератизаторов она также оставила заявку на портале «Наш Санкт-Петербург». Сроком рассмотрения назначен на 17 февраля.