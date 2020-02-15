«Я опустошен». Шипулин поддержал биатлониста Устюгова в намерении оспорить решение о дисквалификации

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены вернуть себе золотые медали Олимпиады в Сочи 2014 года. Они собираются обратиться в суд.

Об этом ТАСС 15 февраля сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Биатлонисты воспользуются правом оспорить решения о дисквалификации в 21-дневный срок.

За нарушение допинговых правил Слепцову и Устюгова отстранили от соревнований на два года. Спортсмены должны вернуть награды, призовые и деньги, которые были затрачены на расследование их дел.

После лишения российских биатлонистов золотых медалей с Олимпиады в Сочи Россия потеряет первое место в медальном зачете. «Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку», – написал в Instagram Антон Шипулин.





Уже бывший биатлонист добавил, что он пытается «осознать произошедшее», так как всегда верил партнерам по команде и не сомневался в их чистоте. «У меня нет слов, я опустошён», – добавил Шипулин.