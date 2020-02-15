«Я опустошен». Шипулин поддержал биатлониста Устюгова в намерении оспорить решение о дисквалификации
Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены вернуть себе золотые медали Олимпиады в Сочи 2014 года. Они собираются обратиться в суд.
Об этом ТАСС 15 февраля сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Биатлонисты воспользуются правом оспорить решения о дисквалификации в 21-дневный срок.
За нарушение допинговых правил Слепцову и Устюгова отстранили от соревнований на два года. Спортсмены должны вернуть награды, призовые и деньги, которые были затрачены на расследование их дел.
После лишения российских биатлонистов золотых медалей с Олимпиады в Сочи Россия потеряет первое место в медальном зачете. «Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку», – написал в Instagram Антон Шипулин.
У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего. Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет.
Уже бывший биатлонист добавил, что он пытается «осознать произошедшее», так как всегда верил партнерам по команде и не сомневался в их чистоте. «У меня нет слов, я опустошён», – добавил Шипулин.