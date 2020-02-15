Задержанный за насилие в отеле на Сенной заявил, что не прикасался к ребёнку. Суд ему не поверил

Октябрьский районный суд Петербургаа арестовал иностранца за совместный досуг с несовершеннолетней. Возможного насильника и его жертву в гостинице застал участковый.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 февраля, обживать следственный изолятор 21-летний Абдуллои Кароматзод будет как минимум следующие два месяца. Ему вменяют изнасилование и насильственные действия в отношении 14-летней. Обвиняемый заверил, что к преступлениям не причастен, и отказался давать показания.

Молодой человек уехал в полицию утром 12-го числа из номера гостиницы «Петербург» на Московском проспекте. Своим обидчиком его назвала девочка-подросток, которую в том же отеле встретил участковый во время обхода территории. Кроме уголовного дела иностранец получил административный протокол – он перебрался в Россию из Таджикистана, но не встал на миграционный учёт.



