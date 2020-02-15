«Чтобы мужчины настоящими стали, не этими гермафродитами». В ВШЭ начали проверку после матерной лекции с уклоном в гомофобию

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) ищет связь своих преподавателей с аудиозаписями, на которых якобы лектор вуза преподносит военную науку с матами и рассказами про «баб и плачущих раскрашенных мальчиков».

Дисциплинарное взыскание может грозить одному из преподавателей ВШЭ, сообщает 15 февраля РБК. Фрагмент лекции с, как утверждается, военной кафедры ВШЭ накануне опубликовал в своём твиттере пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Ильюшин. По его словам, запись прислали студенты вуза, сообщение от 6-го числа помечено «Начальник военки читает лекцию».

«Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали. Не этими вот гермафродитами и ********** (оскорбление геев). Как **********-то называются? Геи, ***** (блин)!» – вещает мужчина, аудитория отвечает одобрительным смехом. Дальше лектор говорит, что долго служил, делится воспоминаниями о «раскрашенном мальчике», плачущем после удара в лицо от курсанта, и посвящает слушателей в историю «бабы», которая хотела учиться на военной кафедре и не страшилась одного на всех туалета и ночёвок в казарме на сто человек. В выборе слов мужчина не стесняется.

Начальником военного учебного центра на сайте ВШЭ указан Владимир Коргутов, 6 февраля он вёл занятия у сержантов. Как пишет «Подъём», выпускники вуза узнали на записи его голос. Сам Коргутов заявил, что ничего подобного не только не говорил, но и не мог. «Я матом никогда не ругаюсь и стараюсь воспитывать студентов достойными защитниками Отечества», – цитирует издание начальника военной кафедры.

В ВШЭ сообщили, что университет проведёт внутреннюю проверку, пока же подтвердить или опровергнуть то, что на записи говорит кто-либо из их сотрудников, в вузе не могут. «Если факт неподобающего поведения будет установлен, это повлечет за собой дисциплинарное взыскание», – пообещал РБК директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.



