«В лес, вам же сказали». Ответ полицейских встревожил задержанных в Петербурге; они хотят знать, куда их везут

Сотрудники полиции на вопрос, куда повезут задержанных на площади Восстания в Петербурге, отшучиваются, что направляются в лес. Всего с начала акции против поправок в Конституцию задержали 16 человек.

Видео из автозака 15 февраля опубликовал телеграм-канал «Протестный Петербург». «Скажите, пожалуйста, адвокат спрашивает, куда мы сейчас едем?» – спрашивает задержанная девушка. «Ну вам же сказали, в лес», – отвечает правоохранитель. «Вы сейчас дошутитесь. Вам попадет. Вы должны везти в отдел», – предупредила собеседница. «А мы везем в лес», – сказал полицейский.

Автор видео Клинтон Баранов соцсети

На площади Восстания проходят одиночные пикеты против изменения Конституции. По данным на половину шестого вечера, задержали 16 участников акции. Последним в автозак отправили активиста Александра Тонконогова, который пришел в желтом жилете с «бланком» для голосования и фамилией президента России Владимира Путина на спине.



