Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
Перед выходом на финишную прямую подготовки к чемпионату главный тренер “Зенита” Сергей Семак выступил в Петербурге в закрытом деловом Клубе Идей. Отдел спорта “Фонтанки” сумел пробраться туда и записал самое интересное, о чем говорил наставник сине-бело-голубых. Такого Семака мы еще не слышали.
1 О бизнесе по переработке круп
Это чтобы с голоду не умереть. Это интересная история о том, что не всегда хорошо иметь очень большую семью. У меня есть родной брат Андрей, который переехал в Крымск, там женился и занялся бизнесом. Потом он поставил во главе компании другого человека, который не справился с этим бизнесом. В результате мне пришлось вмешаться, чтобы сохранить этот бизнес. Я отправил туда другого своего брата, Алексея, который является моим доверенным лицом по спасению утопающих в сложных ситуациях. Благодаря ему удалось спасти бизнес, выбраться из кредитов. В последние годы у нас все идет хорошо. Так что, если нужно кого-то проконсультировать по рису – обращайтесь.
Я тоже сначала раньше думал, что рис больше китайская история. Но оказалось, что в Краснодарском крае большое количество производств по выращиванию и переработке риса. Там делают довольно качественный и вкусный рис.
2 О вине
Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников. Даже знаю пару таких хозяйств, где производят очень качественное вино. Причем делают как из завезенных сортов, так и из местных. Но рассматривать это в качестве серьезного бизнеса, наверное, пока не стоит.
В принципе, я не против того, чтобы мои игроки позволяли себе вино. Но только не перед играми. Хотя, когда я играл во Франции, за ужином накануне игры, а иногда и в день игры, за столом команды стояло вино. Но для этого должна быть определенная привычка пить вино, как это у большинства французов. Не думаю, что кому-то может помешать бокал. У меня с этим нет никаких проблем. Хотя сейчас мы были на сборах в Испании, где это тоже принято. Из 25 человек только пять или семь позволили себе выпить по бокалу. Остальные просто не захотели. А может, просто испугались пить при тренере, а потом в номер себе заказали.
3 О питании игроков
Сейчас медицина сильно шагнула вперед. Мы проводим генетические тесты, чтобы помочь в составлении рациона игроков. Поэтому меню в футбольном клубе сейчас гораздо более разнообразное, по сравнению с тем, как было несколько лет назад, когда ели только курицу с макаронами. Сейчас мы готовим на пару, всегда есть в меню рыба, уходим от сладостей и других продуктов, содержащих сахар. Интересен еще энергетический обмен у человека, баланс жиров, углеводов и белков. Оказывается, у каждого своя индивидуальная норма их потребления и расхода. У кого-то в нагрузке будет 60 процентов расхода углеводов, а у кого-то – 10. В зависимости от этого нужно рассчитывать и питание. Кто-то, например, думает, что у него лишний вес и нужно отказываться от углеводов, а оказывается, что углеводы у него – это основной источник энергии и без них он будет просто погибать. Через эти данные мы пытаемся достучаться до каждого игрока, что правильное питание вопрос спортивного долголетия и в целом здоровья.
4 О питании детей
Дома мои советы почти никто не слушает. Дети едят почти все, что хотят. Но мы стараемся только, чтобы было меньше сахара. Никто, например, не заставляет их быть вегетарианцами. У детей должен быть выбор. Мы только корректируем их выбор. Не помню, когда мы в последний раз были в «Макдоналдсе». Может быть, годика полтора-два назад. Но гораздо лучше позволить себе иногда что-то нездоровое, чем ставить перед собой серьезные запреты. Если есть такое желание, то иногда можно. Хотя тот же бургер сейчас можно и дома приготовить. Получится более полезно и вкусно. Сейчас даже появились бургеры из растительного мяса, которое еще более полезно, и в котором содержание белка еще больше, чем в настоящем. А так наши дети едят и конфеты, и обычные бургеры, но очень редко. Полного запрета у нас ни на что нет.
5 О футбольном бизнесе в России
Теоретически футбол может быть в России бизнесом, но для минимального количества клубов. В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это – телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках. Болельщиков отметаем сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. У той же «Уфы» при средней посещаемости 3-4 тысячи человек только коммунальные расходы на содержание стадиона будут выше дохода от покупки билетов. У нас есть всего 3-4 команды могут позволить себе зарабатывать на болельщиках.
Ситуация с телевидением в России – это полный провал, потому что российский футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов. В некоторых европейских лигах есть такое правило: когда команда вылетает в низший дивизион, она получает компенсацию, некий «парашют». В Англии это, кажется, 100 млн евро. Почему? Потому что в высшей лиге зарплаты футболистов одни. Вылетая, естественно, команда уже не может их содержать. Поэтому им выплачивают определенные суммы, чтобы за год разобраться с контрактами высокооплачиваемых игроков. У нас на все 16 команд всего 10 млн идет по контракту с телевидением. Это не покрывает даже часть расходов. Самый серьезный заработок в России – это выступление в еврокубках. «Зенит» в этом году заработал около 50 млн евро за выступление в Лиге чемпионов. Естественно это очень серьезные деньги, на которые может жить команда. Других пополнений бюджета очень мало. Экономическая составляющая сейчас не действует, поэтому футбол в большей степени дотационный.
Вариантов выхода из этой ситуации два. Первый – государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему.
6 Почему Халк и Витсель больше не приедут в Россию
За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятерке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм. Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе наоборот выросли. Путь России – это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую и финансовую.
7 О мате на футболе
Мои дети почти всегда ходят на все матчи. А у меня с детства сложилось нетерпимое отношение к мату. Я не привык выражаться. Я никого не осуждаю, просто это не мое. Мне не приятно, когда я это слышу от других людей, мне неприятно, когда это слышат мои дети. Но, я надеюсь, что они приходят на стадион, чтобы смотреть футбол, а не чтобы слушать, что там кричат болельщики. Но это вопрос не столько к болельщикам, сколько в целом к нашему обществу. Снимая квартиру на Мойке я практически каждую ночь слышал с улицы примерно то же самое.
8 О скандальных футболистах
Любой футболист РПЛ должен понимать, что он является публичным человеком. Нужно просеивать часть своей личной жизни, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях. Но многие футболисты еще по сути дети. И к каким-то их поступкам можно по-разному относиться: либо с юмором, либо осуждать, называя их мажорами, которые не знают куда деньги деть. Но многие из них абсолютно нормальные люди. Конечно, большие деньги и славу иногда непросто выдержать психологически. Когда за тебя с детства все делают – стирают, кормят, планируют твой день – сложно сразу научиться распоряжаться большими деньгами. В мое время, кстати, было немного по-другому. Мы сами себе все стирали. Первая стиральная машинка в ЦСКА появилась, когда мне было 21-22 года. В какой-то момент мы прикинули: машинка стоит 300 долларов, зарплата прачки – еще 100 долларов. Купили пару машинок и стали чувствовать себя людьми!
Но ладно это мы, мальчики. А я в 19 лет впервые столкнулся с футболистками. Я раньше думал, что мальчики неряхи, и тут я прилетел на призыв в Самару. Попал в гостиницу, где целый этаж занимала женская команда. Я такого безобразия никогда не видел. Сразу вспомнил хоккеистов, которые когда сушили свою форму после тренировки, дух стоял на всю улицу. Так вот, попав на этаж к футболисткам, я понял, что это были еще цветочки.
9 О детях
Чем больше детей, тем лучше. Хотя, конечно нужно соизмерять свои возможности. Если нет сил и какой-то сторонней помощи, вы можете себя просто загнать до состояния нервного истощения. Даже один ребенок это прекрасно. Двое – замечательно. Пятеро еще лучше. Ну для меня, по крайней мере. Я бы не хотел, чтобы кто-то из моих детей стал футболистом. Хотелось бы, чтобы они были поумнее меня и занялись чем-то поспокойнее. Футбол – это очень нервное занятие. Но если кто-то из них свяжет свою судьбу со спортом, я не буду против.
10 Об отсутствии своих воспитанников в «Зените»
К сожалению в футболе не факт, что даже из тысячи ребят вырастет хоть один игрок высокого уровня. Даже в «Барселоне» играют один-два своих воспитанника и это при том, что в ее академии работают лучшие тренеры со всего мира, которые собирают лучших детей со всего мира, как это было с тем же Месси. Нужно понимать: ты или работаешь с теми, кто есть, или ты работаешь на результат. Если нужен результат, то начиная с 12 лет ты должен мониторить всю Россию, чтобы самых перспективных забирать в «Зенит». Только так мы увеличим шанс найти кого-то. Но даже при этом меньше одного процента игроков зарабатывают серьезные зарплаты. Выросло у Испании хорошее поколение – они все выиграли, выросло у французов – теперь они чемпионы мира. У нас было хорошее поколение, когда мы выиграли бронзу чемпионата Европы. Теперь надо ждать следующего. Вот Галицкий создал шикарные условия в своей Академии. Но пока у них всего три футболиста, которые на виду – Игнатьев, Сулейманов и Уткин. Человек столько лет создает идеальные условия, абсолютно на европейском уровне, но пока всего три человека. Другое дело, что каждые пять лет академия может давать по десять игроков, которые смогут играть в команде уровня премьер-лиге. Но чтобы заиграть в «Зените», нужно быть очень талантливым. Хотя сейчас есть Леон Мусаев, есть Прохин, который с нами тренируется, и у которого есть все данные, чтобы вырасти в хорошего игрока.
Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»