Госсекретарь США Майк Помпео считает Санкт-Петербург непривлекательным для бизнесменов

Свободные государства, по мнению госсекретаря США Майка Помпео, всегда более успешны. Поэтому студенты стремятся ехать учиться в Кембридж, а бизнес запускают в Кремниевой долине, а не Санкт-Петербурге.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, его слова приводит РИА Новости. Он убежден, что «Запад побеждает», а «смерть НАТО» сильно преувеличена. «Люди стремятся учиться в Кембридже, а не в Каракасе, поэтому они запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге», – заявил Помпео.

Мнение о том, что НАТО «полностью утратила координацию внутри союза», в интервью журналу The Economist выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он охарактеризовал это как «смерть мозга».



