Худрука «Лицедеев» Соловьева после пьяной аварии послушали и отпустили

Следствие поверило в раскаяние актера, и художественного руководителя театра «Лицедеи», Виктора Соловьева и не стало просить об его аресте. Он может успеть на вечерний спектакль.

Об этом сообщает 47News днем 15 февраля. Соловьев якобы намерен помогать оставшемуся без ноги жителю Ленинградской области. Из изолятора его решено отпустить с подпиской о невыезде как подозреваемого по уголовному делу в нарушении ПДД. Соловьев социален, сотрудничает со следствием, а врезался в Geely ненамеренно, поэтому он на свободе.

Вечером в возглавляемом им театре пройдет постановка «Ай-яй ревю», в которой Соловьев заявлен как один из артистов. Его участие не исключено.

Актер, и руководитель театра, пьяный попал в аварию в Красногвардейском районе Петербурга вечером 14 февраля. Пострадавший, которого зажало между двумя машинами, на Малоохтинском ремонтировал свой автомобиль. Мужчина остался без ноги.



